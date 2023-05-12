«Реал», «Барселона» и «Бавария» нацелились на звёздного португальца

Фланговый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу, выступающий за мюнхенскую «Баварию» на правах аренды, находится в сфере интересов испанских грандов. Согласно данным 90min, в подписании португальца заинтересованы мадридский «Реал» и каталонская «Барселона».

При этом «Бавария» не против сохранить футболиста в своих рядах. Соответствующее решение принял главный тренер мюнхенского гранда Томас Тухель.

Канселу связан контрактными обязательствами с «Манчестер Сити» до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего защитника в 60 миллионов евро.