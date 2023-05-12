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Чемпионат Германии. Бундеслига

Кан: «Нагельсманн не обеспечил ожидаемых нами результатов»

12 Мая 2023 • 03:12 Комментировать

Администратор мюнхенской «Баварии», знаменитый Оливер Кан, попытался объяснить, почему его команда решила расстаться с Юлианом Нагельсманном, несмотря на то, что результаты клуба, в общем-то, плохими при нем не были.

- Результаты не соответствовали ожиданиям, особенно в чемпионате. Настал момент, когда надо было как-то реагировать. У Нагельсманна был долгосрочный контракт, мы верили в него. Но ситуация развивалась не так, как мы ожидали, потому пришлось принимать решение, - цитирует слова Кана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Вместо Нагельсманна «Бавария», напомним, пригласила Томаса Тухеля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Юлиан Нагельсманн
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