Кан: «Нагельсманн не обеспечил ожидаемых нами результатов»

Администратор мюнхенской «Баварии», знаменитый Оливер Кан, попытался объяснить, почему его команда решила расстаться с Юлианом Нагельсманном, несмотря на то, что результаты клуба, в общем-то, плохими при нем не были.

- Результаты не соответствовали ожиданиям, особенно в чемпионате. Настал момент, когда надо было как-то реагировать. У Нагельсманна был долгосрочный контракт, мы верили в него. Но ситуация развивалась не так, как мы ожидали, потому пришлось принимать решение, - цитирует слова Кана итальянское новостное агентство ITASportPress.

Вместо Нагельсманна «Бавария», напомним, пригласила Томаса Тухеля.