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Боссы «Баварии» связались с Мюллером на фоне слухов о его уходе

11 Мая 2023 • 23:39 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.50 2 17.00
13.05 16:30

«Бавария» не планирует расставаться с Томасом Мюллером после завершения текущего сезона.

Недавно различные ресурсы сообщили о возможном уходе 33-летнего игрока, что, впрочем, не нашло подтверждения у официальных лиц «Баварии». Более того, как информирует Bild, в клубе уже предприняли шаги по удержанию ветерана: Хасан Салихамиджич и Оливер Кан назначили Мюллеру встречу для обсуждения ситуации. Руководители мюнхенского гранда ясно дали понять футболисту, что надеются удержать его в своих рядах до завершения карьеры.

Томас Мюллер находится в системе «Баварии» с 11-летнего возраста. Его контракт рассчитан до 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Томас Мюллер Хасан Салихамиджич
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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