Боссы «Баварии» связались с Мюллером на фоне слухов о его уходе

«Бавария» не планирует расставаться с Томасом Мюллером после завершения текущего сезона.

Недавно различные ресурсы сообщили о возможном уходе 33-летнего игрока, что, впрочем, не нашло подтверждения у официальных лиц «Баварии». Более того, как информирует Bild, в клубе уже предприняли шаги по удержанию ветерана: Хасан Салихамиджич и Оливер Кан назначили Мюллеру встречу для обсуждения ситуации. Руководители мюнхенского гранда ясно дали понять футболисту, что надеются удержать его в своих рядах до завершения карьеры.

Томас Мюллер находится в системе «Баварии» с 11-летнего возраста. Его контракт рассчитан до 2024 года.