Дауд скоро примет решение насчёт своего следующего клуба

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд продолжает выбирать себе новую команду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, хавбек в скором времени должен принять окончательно решение.

Пока самым вероятным исходом является переход Дауда в Английскую премьер-лигу, где в услугах футболиста заинтересованы многие клубы. При этом к Махмуду также проявляют интерес команды из итальянской Серии А.

В конце сезона Дауд покинет дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник девять раз появлялся на поле в Бундеслиге, но не отметился ни одним результативным действием.