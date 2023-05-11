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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дауд скоро примет решение насчёт своего следующего клуба

11 Мая 2023 • 15:29 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
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13.05 19:30

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Махмуд Дауд продолжает выбирать себе новую команду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, хавбек в скором времени должен принять окончательно решение.

Пока самым вероятным исходом является переход Дауда в Английскую премьер-лигу, где в услугах футболиста заинтересованы многие клубы. При этом к Махмуду также проявляют интерес команды из итальянской Серии А.

В конце сезона Дауд покинет дортмундскую «Боруссию» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне полузащитник девять раз появлялся на поле в Бундеслиге, но не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Махмуд Дауд трансферы футбола - лето 2023
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БОРУССИЯ Д БОРУССИЯ М
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