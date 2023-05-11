«Бавария» нашла игрока, которым хочет заменить Мюллера через год

Мюнхенская «Бавария» определилась с приоритетным кандидатом на замену нападающему Томасу Мюллеру. Летом 2024 года «красная машина» рассчитывает приобрести Флориана Вирца из леверкузенского «Байера». Об этом в социальных сетях сообщает инсайдер Керри Хау.

Отметим, что у Мюллера в конце следующего сезона как раз заканчивается контракт с «Баварией». Тем не менее, Томас хотел бы уйти уже ближайшим летом, так как недоволен своим положением в клубе. Что касается Вирца, Флориан не намерен покидать «Байер» в ближайшее время, но вполне вероятно, что футболист уйдёт летом 2024 года.

Вирц после травмы вернулся в строй и отметился голом и шестью ассистами в четырнадцати матчах Бундеслиги.