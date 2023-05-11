«Бавария» не будет обсуждать с Мюллером его будущее до июня

Мюнхенская «Бавария» не будет ничего обсуждать с Томасом Мюллером до конца нынешнего сезона. Напомним, ранее ходили слухи, согласно которым немец хочет покинуть «Альянц Арену», так как недоволен своей ролью в команде.

Журналист Керри Хау сообщает, что «Бавария» не хочет отпускать Мюллера. Руководство намерено сохранить футболиста минимум до конца следующего сезона. Именно до этого срока рассчитан нынешний контракт немца.

Нападающий проведёт переговоры с «Баварией» лишь в июне. До этого стороны не будут разговаривать, так как все в клубе сфокусированы на борьбе за чемпионский титул Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».