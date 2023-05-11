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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» не будет обсуждать с Мюллером его будущее до июня

11 Мая 2023 • 14:10 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.50 2 17.00
13.05 16:30

Мюнхенская «Бавария» не будет ничего обсуждать с Томасом Мюллером до конца нынешнего сезона. Напомним, ранее ходили слухи, согласно которым немец хочет покинуть «Альянц Арену», так как недоволен своей ролью в команде.

Журналист Керри Хау сообщает, что «Бавария» не хочет отпускать Мюллера. Руководство намерено сохранить футболиста минимум до конца следующего сезона. Именно до этого срока рассчитан нынешний контракт немца.

Нападающий проведёт переговоры с «Баварией» лишь в июне. До этого стороны не будут разговаривать, так как все в клубе сфокусированы на борьбе за чемпионский титул Бундеслиги с дортмундской «Боруссией».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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