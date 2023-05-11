Буна Сарр, скорее всего, покинет «Баварию» летом

Защитник «Баварии» Буна Сарр, скорее всего, в конце сезона покинет мюнхенскую команду. По информации от журналиста Себастьяна Дениса, в услугах футболиста заинтересованы многие клубы из Лиги 1, которые хотят видеть Буна своим новым правым защитником.

Источник добавляет, что Сарр также интересен клубам из итальянской Серии А и Английской премьер-лиги. Если «Бавария» получит удовлетворительное предложение, руководство мюнхенского клуба не будет стоять на пути у игрока.

В этом сезоне Сарр провёл всего один матч в немецкой Бундеслиге. Это уже третья кампания француза в «Баварии» после перехода из «Марселя».