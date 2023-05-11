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Чемпионат Германии. Бундеслига

Буна Сарр, скорее всего, покинет «Баварию» летом

11 Мая 2023 • 13:57 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
1 1.13 X 9.50 2 17.00
13.05 16:30

Защитник «Баварии» Буна Сарр, скорее всего, в конце сезона покинет мюнхенскую команду. По информации от журналиста Себастьяна Дениса, в услугах футболиста заинтересованы многие клубы из Лиги 1, которые хотят видеть Буна своим новым правым защитником.

Источник добавляет, что Сарр также интересен клубам из итальянской Серии А и Английской премьер-лиги. Если «Бавария» получит удовлетворительное предложение, руководство мюнхенского клуба не будет стоять на пути у игрока.

В этом сезоне Сарр провёл всего один матч в немецкой Бундеслиге. Это уже третья кампания француза в «Баварии» после перехода из «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Буна Сарр трансферы футбола - лето 2023
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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