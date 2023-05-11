«Реал» нашёл полузащитника, который заменит Модрича или Крооса

Мадридский «Реал» ведет поиски новых игроков в среднюю линию. По сообщениям TZ, в поле зрения «королевского» клуба попал полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.

В стане «сливочных» рассматривают кандидатуру Киммиха в качестве потенциальный замены ветеранам команды Тони Кроосу или Луке Модричу.

Контракт Йозуа с «Баварией» рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах Бундеслиги, в которых отметился четырьмя голами и шестью ассистами.