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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нашёл полузащитника, который заменит Модрича или Крооса

11 Мая 2023 • 11:10 Комментировать

Мадридский «Реал» ведет поиски новых игроков в среднюю линию. По сообщениям TZ, в поле зрения «королевского» клуба попал полузащитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих.

В стане «сливочных» рассматривают кандидатуру Киммиха в качестве потенциальный замены ветеранам команды Тони Кроосу или Луке Модричу.

Контракт Йозуа с «Баварией» рассчитан до окончания сезона-2024/2025. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего футболиста в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 30 матчах Бундеслиги, в которых отметился четырьмя голами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Лука Модрич Тони Кроос Йозуа Киммих
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