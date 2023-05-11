Назван клуб Мюллера на следующий сезон

Стало известно будущее нападающего Томаса Мюллера в мюнхенской «Баварии». Как информируют журналисты издания Sport1.de, немецкий гранд не собирается расставаться с игроком и сохранит его на следующий сезон. Действующий контракт футболиста с мюнхенцами рассчитан до середины 2024 года.

Ранее в прессе ходили слухи, что Мюллер может покинуть мюнхенский коллектив по окончании нынешнего сезона. За «Баварию» нападающий выступает с 2009 года.

В нынешнем сезоне Томас принял участие в 37 поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и 11 результативными передачами.