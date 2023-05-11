Мюллер прокомментировал слухи об уходе из «Баварии»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба по завершении нынешнего сезона. Игрок опубликовал фотографию своей лошади по имени Король Д’Ави и сопроводил снимок следующими словами.

«Если бы вы могли читать газеты Короля Д’Ави», - написал нападающий, прикрепив к публикации слова фразы «все внимание на Бундеслиге» и «только «Бавария».

Трудовое соглашение Мюллера с «Баварией» рассчитано до середины следующего года. В нынешнем сезоне нападающий провел 37 поединков во всех турнирах, отметившись семью забитыми мячами и 11 голевыми передачами.