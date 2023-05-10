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Чемпионат Германии. Бундеслига

Названа сумма вероятного трансфера Беллингема в «Реал»

10 Мая 2023 • 20:25 Комментировать

Летний трансфер полузащитника Джуда Беллингема из дортмундской «Боруссии» в «Реал» становится всё более очевидным. Об этом на своих страницах пишет спортивный Bild.

По данным источника, «Боруссия» требует за свою звезду 150 миллионов евро. При этом куда более реалистичным называется следующий формат сделки: «Реал» заплатит 100 миллионов евро сразу, а ещё 40 миллионов – теоретически в рамках бонусов. Половина – 20 миллионов – бонусов будут легкодостижимыми, а другой половины бонусов достичь будет сложнее.

Отметим, что на текущий момент «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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