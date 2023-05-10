Крузе не собирается заканчивать с футболом

35-летний немецкий полузащитник Макс Крузе не собирается завершать профессиональную карьеру и надеется к новому сезону определиться со своим будущим клубом.

«Предпочтение отдается немецкой Бундеслиге. Моё возвращение было бы ярким событием, я хочу туда вернуться», — сказал 35-летний футболист в интервью Zeit.

Напомним, на данный момент Крузе находится без клуба. Последней его командой был «Вольфсбург», с которым он обоюдно расторг контракт прямо посреди сезона. Это случилось в ноябре 2022 года в канун чемпионата мира по футболу в Катаре.

Крузе известен по выступлениям за «Вердер», гладбахскую «Боруссию», берлинский «Унион», «Фенербахче» и другие команды.