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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» нашёл замену Карвахалю в «Баварии»

10 Мая 2023 • 18:22 Комментировать

В прессе давно пишут о желании «Реала» подписать игрока, который в долгосрочной перспективе заменит Даниэля Карвахаля на позиции правого защитника. Как сообщает Fichajes, в сфере интересов «сливочных» находится Нуссер Мазрауи из «Баварии». Марокканец разочарован своим игровым временем в Мюнхене, поэтому рассматривает вариант с летней сменой клуба.

Мазрауи способен играть не только справа, но и слева в обороне, а также на позиции центрального полузащитника. Такой универсализм делает 25-летнего марокканца привлекательным для многих клубов.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Нуссера Мазрауи в 28 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Даниэль Карвахаль Нуссер Мазрауи трансферы футбола - лето 2023
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