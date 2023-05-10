«Реал» нашёл замену Карвахалю в «Баварии»

В прессе давно пишут о желании «Реала» подписать игрока, который в долгосрочной перспективе заменит Даниэля Карвахаля на позиции правого защитника. Как сообщает Fichajes, в сфере интересов «сливочных» находится Нуссер Мазрауи из «Баварии». Марокканец разочарован своим игровым временем в Мюнхене, поэтому рассматривает вариант с летней сменой клуба.

Мазрауи способен играть не только справа, но и слева в обороне, а также на позиции центрального полузащитника. Такой универсализм делает 25-летнего марокканца привлекательным для многих клубов.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Нуссера Мазрауи в 28 миллионов евро.