Адейеми является лучшим игроком топ-5 лиг по непосредственному участию в забивании голов

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми является лучшим игроков топ-5 европейских лиг по участию во взятии ворот соперника. Об этом сообщает Opta.

В календарном 2023 году Карим Адейеми принял непосредственное участие во взятии ворот соперника в чемпионате Германии каждые 64 минуты. Это лучший показатель для любого игрока из топ-5 европейских лиг в этом календарном году, сыгравшего не менее 500 минут.

Напомним, 21-летний немецкий форвард перешёл в стан «шмелей» в 2022 году. За всё время выступлений за дортмундцев он забил шесть мячей.