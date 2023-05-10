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Чемпионат Германии. Бундеслига

Адейеми является лучшим игроком топ-5 лиг по непосредственному участию в забивании голов

10 Мая 2023 • 12:30 Комментировать
Боруссия Д
...
Боруссия М
13.05 19:30

Нападающий дортмундской «Боруссии» Карим Адейеми является лучшим игроков топ-5 европейских лиг по участию во взятии ворот соперника. Об этом сообщает Opta.

В календарном 2023 году Карим Адейеми принял непосредственное участие во взятии ворот соперника в чемпионате Германии каждые 64 минуты. Это лучший показатель для любого игрока из топ-5 европейских лиг в этом календарном году, сыгравшего не менее 500 минут.

Напомним, 21-летний немецкий форвард перешёл в стан «шмелей» в 2022 году. За всё время выступлений за дортмундцев он забил шесть мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Карим Адейеми
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