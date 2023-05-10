У Мюллера есть предложения из МЛС и Саудовской Аравии

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер в следующем сезоне может оказаться на другом континенте. Ранее журналист Кристиан Фальк сообщил, что немец задумывается об уходе из мюнхенского клуба. Источник добавляет, что на руках у футболиста уже есть предложения от клубов из МЛС и Саудовской Аравии.

По сведениям Фалька, Мюллер устал доказывать очередному тренеру «Баварии», что заслуживает играть в стартовом составе. Несмотря на интерес со стороны клубов из МЛС и Саудовской Аравии, сам Томас хочет остаться в Европе по крайней мере на следующий сезон, чтобы быть готовым к домашнему Евро-2024.

Контракт Мюллера с «Баварией» истекает в конце следующей кампании.