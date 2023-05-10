Кан: «150 миллионов евро за Осимхена? Это будет огромный риск»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал трансферный ценник нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Напомним, президент неаполитанской команды Аурелио де Лаурентис требует за нигерийца 150 миллионов евро.

«150 миллионов евро за Осимхена? Когда речь идёт о такой сумме, стоит задать себе вопрос: есть ли гарантия, что футболист заиграет за такие деньги? Это будет огромный риск», – цитирует Кана Bild.

Осимхен в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии записал на свой актив 23 гола. Нигериец является лучшим бомбардиром Серии А в этом сезоне. В услугах игрока также заинтересован лондонский «Челси».