Кан: «Тухель впечатлил меня с первого дня»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан считает Томаса Тухеля подходящим тренером для мюнхенской команды. Напомним, несмотря на вылет из Кубка Германии и Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала, «Бавария» сейчас лидирует в Бундеслиге с отрывом в одно очко от дортмундской «Боруссии».

«Тухель впечатлил меня с первого дня. Я видел, насколько хорошо он чувствовал команду в эмоциональном плане и подбадривал игроков правильными словами. Когда я сам слушаю речи Томаса, у меня самого возникает желание выйти на поле», – сказал Кан в беседе с Bild.

Тухель возглавил «Баварию» в конце марта, заменив на своём посту Юлиана Нагельсманна.