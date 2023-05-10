Кан: «Перед стартом сезона мы думали, что в «Баварии» достаточно игроков, способных забивать голы»

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан объяснил, почему прошлым летом клуб не стал покупать чистого форварда, несмотря на продажу своего главного бомбардира Роберта Левандовски в каталонскую «Барселону».

«Перед стартом сезона мы думали, что в «Баварии» достаточно игроков, способных забивать голы. Вместе с остальными членами руководства было принято решение не покупать нового нападающего. Сделаем ли мы это ближайшим летом? Посмотрим. Кейн и Коло-Муани? Не буду говорить о футболистах из других клубов», – цитирует Кана Bild.

Напомним, помимо Кейна и Коло-Муани, «Баварию» связывают с Виктором Осимхеном из «Наполи».