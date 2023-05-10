Форсберг: «Если «Боруссия» Дортмунд выиграет Бундеслигу, это будет заслуженно»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг поделился ожиданиями от чемпионской гонке в Бундеслиге, в которой участвуют «Бавария» и дортмундская «Боруссия». В данный момент клуб из Мюнхена опережает своих конкурентов на одно очков турнирной таблице.

«Собираемся ли мы обыграть «Баварию», чтобы помочь «Боруссии» выиграть Бундеслигу? В первую очередь мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, всё остальное будет зависеть от Дортмунда. Если «Боруссия» выиграет Бундеслигу, это будет заслуженно», – сказал Форсберг в интервью Bild.

Один из своих оставшихся матчей в чемпионате «РБ Лейпциг» проведёт на выезде против «Баварии».