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Чемпионат Германии. Бундеслига

Форсберг: «Если «Боруссия» Дортмунд выиграет Бундеслигу, это будет заслуженно»

10 Мая 2023 • 09:40 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
13.05 16:30

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг поделился ожиданиями от чемпионской гонке в Бундеслиге, в которой участвуют «Бавария» и дортмундская «Боруссия». В данный момент клуб из Мюнхена опережает своих конкурентов на одно очков турнирной таблице.

«Собираемся ли мы обыграть «Баварию», чтобы помочь «Боруссии» выиграть Бундеслигу? В первую очередь мы хотим квалифицироваться в Лигу чемпионов, всё остальное будет зависеть от Дортмунда. Если «Боруссия» выиграет Бундеслигу, это будет заслуженно», – сказал Форсберг в интервью Bild.

Один из своих оставшихся матчей в чемпионате «РБ Лейпциг» проведёт на выезде против «Баварии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг Эмиль Форсберг
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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