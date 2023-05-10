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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Баварии» вынесли вердикт по будущему Мюллера

10 Мая 2023 • 09:22 Комментировать

Бывший вратарь «Баварии», а ныне гендиректор мюнхенского гранда Оливер Кан отреагировал на информацию о возможном уходе нападающего Томаса Мюллера из клуба по завершении сезона.

«Этого не случится. Мюллер сейчас в хорошей форме, он не травмируется и имеет сильный характер. Этот футболист важен для нашего клуба. Уверен, Томас сыграет за «Баварию» еще много матчей», - передает слова Оливера Bayern & Germany.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до завершения сезона-2023/2024. Его трансферная стоимость оценивается в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Оливер Кан Томас Мюллер
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