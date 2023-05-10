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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски определился с тем, за кого болеть в Бундеслиге

10 Мая 2023 • 05:03 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» и дортмундская «Боруссия» сражаются за чемпионский титул в Бундеслиге, и это непростая ситуация для Роберта Левандовски, который в прошлом выступал за оба этих клуба. Впрочем, с «Баварией» у него связано больше воспоминаний и побед, так что болеть он собирается именно за нее.

- Я слышал от многих, что лучше было бы, чтобы титул взяла «Боруссия». Но я всегда болею за «Баварию», я надеюсь, что ребята возьмут титул и на этот раз, они должны доказать, что они лучшие. Последние туры чемпионата будут очень эмоциональными, - цитирует слова Левандовски Ran.de.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски
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