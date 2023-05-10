Левандовски: «Я всегда за «Баварию» и скрещиваю пальцы, чтобы парни завоевали титул»

Бывший нападающий мюнхенской «Баварии» и дортумундской «Боруссии» Роберт Левандовски высказался о борьбе за титул в чемпионате Германии в нынешнем сезоне.

Форвард отметил, что слышал о том, что многие люди в Европе говорят о том, что лучше было бы, если клуб из Дортмунда стал чемпионом.

«Но я всегда за «Баварию» и скрещиваю пальцы, чтобы парни завоевали титул и показали, что они лучшие. В любом случае, три последних тура будут очень захватывающими», — приводит слова поляка Ran.

Напомним, что «Бавария» за три тура до конца чемпионата лидирует в турнирной таблице, опережая «Боруссию» на одно очко.