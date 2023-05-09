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Мюллер задумался об уходе из «Баварии» слухи

09 Мая 2023 • 23:05 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
13.05 16:30

Знаменитый форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может сменить команду, рапортует немецкий таблоид Bild. По информации источника, нападающий недоволен игровым временем в клубе, которое он получает при Томасе Тухеле.

Притом, прощание с футболом в планы 33-летнего футболиста явно не входит – он намерен продолжать играть, притом, на самом высоком уровне.

Всего в текущем сезоне на счету Мюллера 37 матчей во всех турнирах, в них он смог отличиться шесть раз забитым голом и 11 раз ассистом. Его трудовое соглашение с «Баварией» действует ещё как минимум один сезон.

Ранее уйти из клуба Мюллеру посоветовал Лотар Маттеус.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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