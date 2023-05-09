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Тель как минимум на год останется в «Баварии»

09 Мая 2023 • 22:21 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
13.05 16:30

Молодой форвард мюнхенской «Баварии» Матис Тель останется в немецком гранде как минимум на следующий сезон. Об этом сообщает в соцсетях инсайдер Фабрицио Романо.

Матису Телю всего 18 лет, однако в этом сезоне он сумел сыграть уже в 25 официальных матчах за свой клуб. В них ему удалось отличиться четыре раза.

Выступает молодой француз на позиции центрфорварда, однако может сыграть и на обоих флангах атаки. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 20 млн евро.

Ранее о будущем Теля высказывался главный тренер мюнхенцев Томас Тухель. Специалист не исключал, что молодой игрок покинет «Баварию».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Матис Тель
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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