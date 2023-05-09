Баумгарт останется в «Кёльне» ещё на сезон

Рулевой «Кёльна» Штеффен Баумгарт близок к тому, чтобы продлить своё трудовое соглашение с «козлами» ещё на один сезон. Об этом сообщает Sky Germany.

Баумгарт возглавляет немецкий клуб с 2021 года. При нём «Кёльн» по итогам прошлого сезона пробился в еврокубки, заняв седьмое место в рамках немецкой Бундеслиге. В сезоне текущем «козлы» идут на 11-м месте, заранее обезопасившись от вылета в дивизион ниже. На данный момент у команды 38 набранных очков, отрыв от зоны вылета за три тура до финиша чемпионата – 10 баллов.

​Тренер «Кёльна» подарил Нойеру кепку, получив свитер