Главный тренер франкфуртского «Айнтрахта» Оливер Гласнер уже точно покинет свой клуб по окончании текущего сезона. Об этом по своим информационным каналам сообщает клубная пресс-служба.

Гласнеру 48 лет, он работает в немецкой Бундеслиге с 2019 года. Два первых сезона тренер проработал в «Вольфсбурге», а позже на такой же период перебрался в «Айнтрахт».

С франкфуртцами специалист запомнился победой в Лиге Европы – её клуб одержал в мае прошлого года, обыграв в финале турнира «Рейнджерс» из Глазго. Этот трофей стал первым и единственным в его тренерской карьере.

Отметим, что в финале Кубка Германии «Айнтрахт» Гласнера скоро встретится с «РБ Лейпцигом», поэтому не исключено, что тренер сможет завоевать второй свой трофей.

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