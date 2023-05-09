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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер начал тренироваться на поле - он опережает график восстановления

09 Мая 2023 • 14:46 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
13.05 16:30

Во вторник страж ворот «Баварии» Мануэль Нойер впервые после полученного им перелома тренировался на футбольном поле. Как сообщает Bild, 37-летний голкипер работал по индивидуальной программе с тренером по вратарям и специалистом по реабилитации. Ранее Нойер тренировался лишь в спортзале.

Отмечается, что восстановление Нойера проходит с опережением графика. Футболист хочет полностью восстановиться к началу следующего ф сезона и быть основным голкипером «Баварии».

Напомним, что Мануэль Нойер получил перелом ноги в декабре, когда он отдыхал на горнолыжном курорте.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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