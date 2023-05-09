Беллингем ответил на предложение «Боруссии»

Английский хавбек Джуд Беллингем, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», не намерен подписывать с нынешним работодателем новое трудовое соглашение. Об этом рапортует Bild.

«Шмели» хотели заключить с игроком новый контракт до 2026 года с увеличением заработной платы до 14 миллионов евро за сезон. Этот вариант не устроил Беллингема.

Джуд больше склоняется к переходу в мадридский «Реал». «Королевский» клуб готов подписать с ним контракт до 2029 года. Англичанину предложен оклад в размере 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 30 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя ассистами.