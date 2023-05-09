Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Беллингем ответил на предложение «Боруссии»

09 Мая 2023 • 10:58 Комментировать

Английский хавбек Джуд Беллингем, правами на которого владеет дортмундская «Боруссия», не намерен подписывать с нынешним работодателем новое трудовое соглашение. Об этом рапортует Bild.

«Шмели» хотели заключить с игроком новый контракт до 2026 года с увеличением заработной платы до 14 миллионов евро за сезон. Этот вариант не устроил Беллингема.

Джуд больше склоняется к переходу в мадридский «Реал». «Королевский» клуб готов подписать с ним контракт до 2029 года. Англичанину предложен оклад в размере 20 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Германии полузащитник провел 30 матчей, отметившись семью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
11:30 · Германия. Бундеслига
Новые контракты Модрича и Крооса не повлияют на трансфер Беллингема
10:58 · Германия. Бундеслига
Беллингем ответил на предложение «Боруссии»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ начал переговоры по трансферу Мане
08:53 · Англия. Премьер-лига
Джака может уйти из «Арсенала» в немецкий клуб
08 Мая
11:56 · Германия. Бундеслига
Мазрауи примет решение о своём будущем в ближайшее время
10:06 · Германия. Бундеслига
Мазрауи: «Во второй половине сезона я играю только из-за травм других игроков»
07:24 · Германия. Бундеслига
Тухель высказался о победе «Баварии»
07 Мая
23:37 · Германия. Бундеслига
Хуммельс одержал 200-ю победу с «Боруссией» в чемпионате Германии
20:26 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Дортмунда забила 6 мячей «Вольфсбургу»
18:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Вольфсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 6:0
17:47 · Германия. Бундеслига
В «Айнтрахте» назвали сумму, за которую готовы продать Коло-Муани
17:24 · Англия. Премьер-лига
Президент «Тоттенхэма» готов выплатить отступные за Хаби Алонсо
16:33 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Гюндогану в «Баварии» 1
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» нашла усиление в «Челси»
06 Мая
23:02 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд – «Вольфсбург»: прогноз на матч чемпионата Германии – 7 мая 2023
Все новости
Рекомендуем