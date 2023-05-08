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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мазрауи примет решение о своём будущем в ближайшее время

08 Мая 2023 • 11:56 Комментировать
Бавария
...
Шальке 04
13.05 16:30

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи примет решение о своём будущем в самое ближайшее время. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее 25-летний марокканец выражал недовольство своим игровым временем в составе мюнхенской команды. По информации журналиста Кристиана Фалька, интерес к Мазрауи проявляет испанская «Барселона».

Действующий контракт защитника с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 28 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Мазрауи провёл 16 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами.   

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Нуссер Мазрауи
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БАВАРИЯ ШАЛЬКЕ 04
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