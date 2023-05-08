Мазрауи примет решение о своём будущем в ближайшее время

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи примет решение о своём будущем в самое ближайшее время. Об этом сообщает известный журналист Фабрицио Романо.

Ранее 25-летний марокканец выражал недовольство своим игровым временем в составе мюнхенской команды. По информации журналиста Кристиана Фалька, интерес к Мазрауи проявляет испанская «Барселона».

Действующий контракт защитника с «Баварией» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 28 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Мазрауи провёл 16 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами.