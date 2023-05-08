Мазрауи: «Во второй половине сезона я играю только из-за травм других игроков»

Защитник «Баварии» Нуссер Мазрауи вновь выразил недовольство количеством игрового времени во второй половине сезона. Напомним, перед чемпионатом мира марокканец был основным защитником «красной машины».

«Если взглянуть на вторую половину сезона, я играю только из-за травм других футболистов. Несмотря на это, я продолжаю говорить тренерскому штабу, что всегда готов выйти на поле, когда того требует ситуация», – цитирует Мазрауи журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Мазрауи отметился четырьмя ассистами в немецкой Бундеслиге. Нуссер присоединился к команде прошлым летом из амстердамского «Аякса» на правах свободного агента.