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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тухель высказался о победе «Баварии»

08 Мая 2023 • 07:24 Комментировать

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель дал интервью после поединка против бременского «Вердера» в Бундеслиге. Гранд одержал победу со счетом 2:1.

«Бавария» набрала заслуженные три очка. Мы могли победить 3:0, однако не хватило спокойствия и точности. В общем, мы провели хорошую игру и одержали важнейшую победу», - приводит слова специалиста Bayern & Germany.

За три тура до завершения сезона Бундеслиги «Бавария» набрала 65 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Тухеля опережают идущую второй дортмундскую «Боруссию» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель
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