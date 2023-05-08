Тухель высказался о победе «Баварии»

Рулевой мюнхенской «Баварии» Томас Тухель дал интервью после поединка против бременского «Вердера» в Бундеслиге. Гранд одержал победу со счетом 2:1.

«Бавария» набрала заслуженные три очка. Мы могли победить 3:0, однако не хватило спокойствия и точности. В общем, мы провели хорошую игру и одержали важнейшую победу», - приводит слова специалиста Bayern & Germany.

За три тура до завершения сезона Бундеслиги «Бавария» набрала 65 баллов и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Тухеля опережают идущую второй дортмундскую «Боруссию» на одно очко.