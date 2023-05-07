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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хуммельс одержал 200-ю победу с «Боруссией» в чемпионате Германии

07 Мая 2023 • 23:37 Комментировать
Боруссия Д
6:0
Вольфсбург
окончен

В тридцать первом туре немецкого чемпионата дортмундская «Боруссия» одержала самую крупную свою победу в текущем сезоне, «шмели» забили шесть безответных мячей «Вольфсбургу». Это был наилучший способ поздравить ветерана клуба Матса Хуммельса с его 200-й победой в составе дортмундского клуба.

За всю историю «Боруссии» лишь один игрок выиграл в ее составе больше матчей в чемпионате Германии - Михаэль Цорк, у которого 206 побед.

За три тура до конца немецкого чемпионата Бундеслиги «Боруссия» уступает одно очко мюнхенской «Баварии», команды сражаются за чемпионский титул. 

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Евро-Футбол.Ру,
Михаэль Цорк Матс Хуммельс
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