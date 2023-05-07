«Боруссия» из Дортмунда забила 6 мячей «Вольфсбургу»

В последнем матче 31-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Вольфсбург». Хозяева поля не дали усомниться в своём превосходстве и разгромили противника в каждом тайме по отдельности - 6:0. По дублю в активе Карима Адейеми, который также не реализовал пенальти, и Джуда Беллингема. Также забивали Себастьян Аллер и Дониэлл Мален.
«Боруссия» проигрывает лидирующей «Баварии» всего одно очко. «Волки» - седьмые.
Протокол игры
|(1:0) Адейеми Карим14'
|(2:0) Аллер Себастьян28'
|(3:0) Мален Дониэлл37'
|(4:0) Беллингем Джуд54'
|(5:0) Адейеми Карим59'
|(6:0) Беллингем Джуд86'
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Хуммельс Матс63' (Ройс Марко (63') •Рюэрсон Юлиан76' (Пасслак Феликс (76') •Беллингем Джуд•Джан Эмре•Брандт Юлиан•Мален Дониэлл63' (Эзкан Салих (63') •Аллер Себастьян62' (Мукоко Юссуфа (62') •Адейеми Карим69' (Рейна Джованни (69')
Кастельс Коэн•Борнаув Себастьян•Гилавоги Жошуа46' (Паредес Кевин (46') •Ван де Вен Микки•Арнольд Максимилиан•Баку Ридле46' (Фишер Килиан (46') • 64'Нмеча Феликс•Сванберг Маттиас65' (Мармуш Омар (65') •Каминьски Якуб65' (Герхардт Янник (65') •Винд Йонас65' (Коцца Николя (65') •Виммер Патрик
07 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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