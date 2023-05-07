«Боруссия» из Дортмунда забила 6 мячей «Вольфсбургу»

В последнем матче 31-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Вольфсбург». Хозяева поля не дали усомниться в своём превосходстве и разгромили противника в каждом тайме по отдельности - 6:0. По дублю в активе Карима Адейеми, который также не реализовал пенальти, и Джуда Беллингема. Также забивали Себастьян Аллер и Дониэлл Мален.

«Боруссия» проигрывает лидирующей «Баварии» всего одно очко. «Волки» - седьмые.