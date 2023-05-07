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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» из Дортмунда забила 6 мячей «Вольфсбургу»

07 Мая 2023 • 20:26 Комментировать
Боруссия Д
6:0
Вольфсбург
окончен

В последнем матче 31-го тура Бундеслиги «Боруссия» из Дортмунда принимала «Вольфсбург». Хозяева поля не дали усомниться в своём превосходстве и разгромили противника в каждом тайме по отдельности - 6:0. По дублю в активе Карима Адейеми, который также не реализовал пенальти, и Джуда Беллингема. Также забивали Себастьян Аллер и Дониэлл Мален.

«Боруссия» проигрывает лидирующей «Баварии» всего одно очко. «Волки» - седьмые.

Протокол игры  
Боруссия Д6:0Вольфсбург
(1:0) Адейеми Карим14'  
(2:0) Аллер Себастьян28'  
(3:0) Мален Дониэлл37'  
(4:0) Беллингем Джуд54'  
(5:0) Адейеми Карим59'  
(6:0) Беллингем Джуд86'  
Кобель ГрегорВольф МариусЗюле НикласХуммельс Матс 63' (Ройс Марко ( 63') Рюэрсон Юлиан 76' (Пасслак Феликс ( 76') Беллингем ДжудДжан ЭмреБрандт ЮлианМален Дониэлл 63' (Эзкан Салих ( 63') Аллер Себастьян 62' (Мукоко Юссуфа ( 62') Адейеми Карим 69' (Рейна Джованни ( 69')
Запасные: Морей МатеуШлоттербек НикоГеррейру РафаэлМайер Александер IIМодест Антони
Кастельс КоэнБорнаув СебастьянГилавоги Жошуа 46' (Паредес Кевин ( 46') Ван де Вен МиккиАрнольд МаксимилианБаку Ридле 46' (Фишер Килиан ( 46'  64') Нмеча ФеликсСванберг Маттиас 65' (Мармуш Омар ( 65') Каминьски Якуб 65' (Герхардт Янник ( 65') Винд Йонас 65' (Коцца Николя ( 65') Виммер Патрик
Запасные: Вальдшмидт ЛукаDzenan PejcinovicАмброс ЛукасПерван Павао
07 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вольфсбург Боруссия Дортмунд
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0
1.67 4.30 4.80
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