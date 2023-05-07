В «Айнтрахте» назвали сумму, за которую готовы продать Коло-Муани

Генеральный директор «Айнтрахта» Аксель Хеллманн назвал сумму, за которую готов продать французского нападающего Рандаля Коло-Муани.

«Когда я смотрю на международный рынок, я представляю себе цифру, отличную от 90 млн евро.! У него долгосрочный контракт. Моим абсолютно идеальным сценарием было бы, чтобы он остался с «Айнтрахтом», - приводит слова спортивного деятеля Bild.

Контракт 24-летнего футболиста с клубом из Айнтрахта рассчитан до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 65 миллионов евро.

В текущем сезоне Коло-Муани принял участие в 42 играх во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 15 результативными передачами партнёрам по команде.