«Боруссия» Дортмунд - «Вольфсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 31-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «Вольфсбурга».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Боруссия Д - Вольфсбург
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Протокол игры
Кобель Грегор•Вольф Мариус•Зюле Никлас•Хуммельс Матс•Рюэрсон Юлиан•Беллингем Джуд•Джан Эмре•Брандт Юлиан•Мален Дониэлл•Аллер Себастьян•Адейеми Карим
Кастельс Коэн•Борнаув Себастьян•Гилавоги Жошуа•Ван де Вен Микки•Арнольд Максимилиан•Баку Ридле•Нмеча Феликс•Сванберг Маттиас•Каминьски Якуб•Виммер Патрик•Винд Йонас
07 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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