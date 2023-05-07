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«Боруссия» Дортмунд - «Вольфсбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

07 Мая 2023 • 18:00 Комментировать
Боруссия Д
...
Вольфсбург
1 1.45 X 5.30 2 6.10
Через 0 ч. 4 мин.

В 31-м туре чемпионата Германии по футболу «Боруссия» Дортмунд играет против «Вольфсбурга».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Боруссия Д0:0Вольфсбург
Кобель ГрегорВольф МариусЗюле НикласХуммельс МатсРюэрсон ЮлианБеллингем ДжудДжан ЭмреБрандт ЮлианМален ДониэллАллер СебастьянАдейеми Карим
Запасные: Морей МатеуПасслак ФеликсШлоттербек НикоРейна ДжованниМукоко ЮссуфаГеррейру РафаэлЭзкан СалихРойс МаркоМайер Александер IIМодест Антони
Кастельс КоэнБорнаув СебастьянГилавоги ЖошуаВан де Вен МиккиАрнольд МаксимилианБаку РидлеНмеча ФеликсСванберг МаттиасКаминьски ЯкубВиммер ПатрикВинд Йонас
Запасные: Коцца НиколяВальдшмидт ЛукаDzenan PejcinovicАмброс ЛукасПаредес КевинПерван ПаваоМармуш ОмарФишер КилианГерхардт Янник
07 мая. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру,
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БОРУССИЯ Д ВОЛЬФСБУРГ
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На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
07.05.23 в 18:30
Боруссия Д Боруссия Д
Вольфсбург Вольфсбург
1.67 4.30 4.80
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