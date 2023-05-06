«Хоффенхайм» в меньшинстве удержал победу в матче с «Айнтрахтом»

В 31-м туре чемпионата Германии ведущий борьбу за выживание «Хоффенхайм» играл против середняков из «Айнтрахта». Уже в первом тайме хозяева добились перевеса в три гола и «удалили» чужого главного тренера. Сразу после перерыва красная карточка Стенли Соки усложнила задачу «Хоффенхайма», но соперник смог забить только раз - 3:1.
Победитель этого матча уже на четыре очка опережает тройку неудачников, соперник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Баумгартнер Кристоф8'
|(2:0) Крамарич Андрей41'
|(3:0) Бебу Ила45'
|54'Гётце Марио (3:1)
Бауманн Оливер• 84'Кабак Озан•Брукс Джон•Нсоки Стенли• 48'Бебу Ила•Крамарич Андрей 67'78' (Дольберг Каспер (78') •Гайгер Деннис•Прёмель Гриша90' (Тохумджу Умут (90') •Анхелиньо Хосе•Даббур Мунас52' (Бисакшич Эрмин (52') •Баумгартнер Кристоф78' (Беккер Финн (78')
Трапп Кевин• 44'Хасебе Макото•Туре Альмами 15'56' (Борре Рафаэль (56') • 62'Н'Дика Эван•Бута83' (Кнауфф Ансгар (83') •Ленц Кристофер73' (Эбимбе Эрик (73') •Камада Даити•Соу Джибрил73' (Алиду Фариде (73') •Линдстрём Йеспер46' (Ааронсон Пакстен (46') •Гётце Марио• 40'Коло-Муани Рандаль
Запасные: Рамай Диант•Marcel Wenig•Чендлер Тимоти•Гебур Дарио
06 мая. Стадион "Презеро Арена".
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