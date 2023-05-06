«Хоффенхайм» в меньшинстве удержал победу в матче с «Айнтрахтом»

В 31-м туре чемпионата Германии ведущий борьбу за выживание «Хоффенхайм» играл против середняков из «Айнтрахта». Уже в первом тайме хозяева добились перевеса в три гола и «удалили» чужого главного тренера. Сразу после перерыва красная карточка Стенли Соки усложнила задачу «Хоффенхайма», но соперник смог забить только раз - 3:1.

Победитель этого матча уже на четыре очка опережает тройку неудачников, соперник - девятый.