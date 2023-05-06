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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хоффенхайм» в меньшинстве удержал победу в матче с «Айнтрахтом»

06 Мая 2023 • 18:33 Комментировать
Хоффенхайм
3:1
Айнтрахт Фр
окончен

В 31-м туре чемпионата Германии ведущий борьбу за выживание «Хоффенхайм» играл против середняков из «Айнтрахта». Уже в первом тайме хозяева добились перевеса в три гола и «удалили» чужого главного тренера. Сразу после перерыва красная карточка Стенли Соки усложнила задачу «Хоффенхайма», но соперник смог забить только раз - 3:1.

Победитель этого матча уже на четыре очка опережает тройку неудачников, соперник - девятый.

Протокол игры  
Хоффенхайм3:1Айнтрахт Фр
(1:0) Баумгартнер Кристоф8'  
(2:0) Крамарич Андрей41'  
(3:0) Бебу Ила45'  
  54'Гётце Марио (3:1)
Бауманн Оливер  84'Кабак ОзанБрукс ДжонНсоки Стенли  48'Бебу ИлаКрамарич Андрей  67' 78' (Дольберг Каспер ( 78') Гайгер ДеннисПрёмель Гриша 90' (Тохумджу Умут ( 90') Анхелиньо ХосеДаббур Мунас 52' (Бисакшич Эрмин ( 52') Баумгартнер Кристоф 78' (Беккер Финн ( 78')
Запасные: Сков РобертБишоф ТомФилипп ЛукаШтиллер АнджелоРуди Себастьян
Трапп Кевин  44'Хасебе МакотоТуре Альмами  15' 56' (Борре Рафаэль ( 56'  62') Н'Дика ЭванБута 83' (Кнауфф Ансгар ( 83') Ленц Кристофер 73' (Эбимбе Эрик ( 73') Камада ДаитиСоу Джибрил 73' (Алиду Фариде ( 73') Линдстрём Йеспер 46' (Ааронсон Пакстен ( 46') Гётце Марио  40'Коло-Муани Рандаль
Запасные: Рамай ДиантMarcel WenigЧендлер ТимотиГебур Дарио
06 мая. Стадион "Презеро Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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