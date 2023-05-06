«Герта» ещё поборется после победы над «Штутгартом»

«Герта» имела едва ли не последний шанс спасти этот сезон, принимая конкурентов из «Штутгарта» в 31-м туре чемпионата Германии. Берлинцы выиграли первый тайм со счетом 2:1 и выстояли после перерыва под атаками конкурентов. В итоге прервана жуткая серия поражений всего в трех очках от стыков.