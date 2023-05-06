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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Герта» ещё поборется после победы над «Штутгартом»

06 Мая 2023 • 18:32 Комментировать
Герта
2:1
Штутгарт
окончен

«Герта» имела едва ли не последний шанс спасти этот сезон, принимая конкурентов из «Штутгарта» в 31-м туре чемпионата Германии. Берлинцы выиграли первый тайм со счетом 2:1 и выстояли после перерыва под атаками конкурентов. В итоге прервана жуткая серия поражений всего в трех очках от стыков.

Протокол игры  
Герта2:1Штутгарт
(1:0) Кемпф Марк-Оливер29'  
  38'Гирасси Серу (1:1)
(2:1) Нидерлехнер Флориан45'  
Кристенсен Оливер  90'Кенни ДжонджоУремович Филип  18'Кемпф Марк-Оливер 76' (Сердар Суат ( 76') Платтенхардт МарвинТусар ЛюкаДордой Мартон 76' (Эджуке Чидера ( 76') Лукебакио Доди 64' (Нганкам Жессик ( 64') Йоветич СтеванРихтер Марко  66' 76' (Рохель Агустин ( 76') Нидерлехнер Флориан  19' 64' (Миттельштедт Максимилиан ( 64')
Запасные: Ярстейн РунеБутьюс Жан-ПольЭрнст ТьяркМаза ИбрагимБоатенг Кевин-ПринсШуньич Иван
Бредлов ФабианАнтон Вальдемар 71' (Переа Хуан ( 71') Загаду Дан-АксельИто ХирокиВагноман ЖошаСоса БорнаЭндо Ватару  63'Харагути Генки 56' (Фюрих Крис ( 56') Томаш Тьягу 46' (Мвумпа Силас ( 46') Мийо ЭнцоГирасси Серу
Запасные: Кулибали ТангиМюллер ФлорианНартей НиколасШтенцель ПаскальЭглофф ЛилианБаццоли Лука
06 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Штутгарт
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