«Герта» ещё поборется после победы над «Штутгартом»

«Герта» имела едва ли не последний шанс спасти этот сезон, принимая конкурентов из «Штутгарта» в 31-м туре чемпионата Германии. Берлинцы выиграли первый тайм со счетом 2:1 и выстояли после перерыва под атаками конкурентов. В итоге прервана жуткая серия поражений всего в трех очках от стыков.
Протокол игры
|(1:0) Кемпф Марк-Оливер29'
|38'Гирасси Серу (1:1)
|(2:1) Нидерлехнер Флориан45'
Кристенсен Оливер• 90'Кенни Джонджо•Уремович Филип• 18'Кемпф Марк-Оливер76' (Сердар Суат (76') •Платтенхардт Марвин•Тусар Люка•Дордой Мартон76' (Эджуке Чидера (76') •Лукебакио Доди64' (Нганкам Жессик (64') •Йоветич Стеван•Рихтер Марко 66'76' (Рохель Агустин (76') •Нидерлехнер Флориан 19'64' (Миттельштедт Максимилиан (64')
Бредлов Фабиан•Антон Вальдемар71' (Переа Хуан (71') •Загаду Дан-Аксель•Ито Хироки•Вагноман Жоша•Соса Борна•Эндо Ватару• 63'Харагути Генки56' (Фюрих Крис (56') •Томаш Тьягу46' (Мвумпа Силас (46') •Мийо Энцо•Гирасси Серу
06 мая. Стадион "Олимпиаштадион" (Берлин).
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