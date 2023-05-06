«Унион» оступился в игре с «Аугсбургом»

В 31-м туре ведущий борьбу за выживание «Аугсбург» принимал «Унион», претендующего на место в зоне Лиги чемпионов. Гости больше контролировали мяч, но по моментам не имели перевеса, а по голам и вовсе уступили. Дион Дрене Бельо стал автором единственного результативного удара на 55-й минуте.

«Аугсбург» уже в шести очках над опасной зоной, «Унион» - четвертый.