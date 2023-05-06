«Унион» оступился в игре с «Аугсбургом»

В 31-м туре ведущий борьбу за выживание «Аугсбург» принимал «Унион», претендующего на место в зоне Лиги чемпионов. Гости больше контролировали мяч, но по моментам не имели перевеса, а по голам и вовсе уступили. Дион Дрене Бельо стал автором единственного результативного удара на 55-й минуте.
«Аугсбург» уже в шести очках над опасной зоной, «Унион» - четвертый.
Протокол игры
|(1:0) Бельо Дион Дрене54'
Коубек Томаш•Педерсен Мадс•Бауэр Максимилиан•Гоувелеув Джеффри• 19'Удуохаи Феликс•Майер Арне79' (Йебоа Келвин (79') •Энгельс Арне 11'85' (Дорш Никлас (85') •Реджбекай Элвис•Варгас Рубен79' (Гумни Роберт (79') •Бельо Дион Дрене85' (Бериша Мергим (85') •Демирович Эрмедин
Рённов Фредерик•Еккель Пауль 72'78' (Михель Свен (78') •Кнохе Робин•Духи Данило•Юранович Йосип•Лайдуни Аисса 65'69' (Шефер Андраш (69') •Хедира Рани•Хаберер Яник69' (Левелинг Джейми (69') •Руссийон Жером79' (Триммель Кристофер (79') •Бехренс Кевин70' (Сибачо Жордан (70') •Бекер Шеральдо
06 мая. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
Бан пользователя