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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Фрайбург» провалил матч за третье место против «РБ Лейпцига»

06 Мая 2023 • 18:29 Комментировать
Фрайбург
0:1
РБ Лейпциг
окончен

В главном матче дня в чемпионате Германии «Фрайбург» принимал «РБ Лейпциг». Команды вели очную борьбу за места в Лиге чемпионов. Тем удивительнее, что хозяева смогли дома пробить по воротам лишь раз. Соперник был явно настроен на победу и создал уйму моментов еще до перерыва, Тимо Вернер в выходе один на один пробил в штангу. Тем не менее гол все же был. Ближе к концу игры Кевин Кампль завершил свой прорыв к воротам аккуратным ударом над голкипером - 1:0.

«Быки» вырвались на третье место, у соперника на очко меньше, но он пятый.

Протокол игры  
Фрайбург0:1РБ Лейпциг
  73'Кампль Кевин (0:1)
Флеккен МаркКюблер Лукас 84' (Шмид Жонатан ( 84') Гинтер МаттиасГульде МануэльГюнтер Кристиан 83' (Петерсен Нильс ( 83') Эггештайн Максимилиан 83' (Эзеквем Кимберли ( 83') Хёфлер НиколасВайсхаупт Ноа 59' (Рохль Мерлин ( 59') Грифо Винченцо  83'Грегорич Михаэль 83' (Чон У-Ён II ( 83') Хёлер Лукас
Запасные: Сильдиллия КилианнКайтель ЯнникУфофф Бенджамин
Бласвих ЯнисСимакан МохамедКлостерманн ЛукасОрбан ВиллиХенрихс БенджаминЛаймер Конрад  64' 90' (Форсберг Эмиль ( 90') Айдара Амаду  21' 53' (Кампль Кевин ( 53') Собослаи ДоминикОльмо Дани 78' (Хальстенберг Марсель ( 78') Вернер Тимо 78' (Поульсен Юссуф ( 78') Нкунку Кристофер  36' 90' (Шлагер Ксавер ( 90')
Запасные: Раум ДавидАндре СилваНюланд ЭрьянДиалло Абду
06 мая. Стадион "Европа-парк-Штадион".

 

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