«Фрайбург» провалил матч за третье место против «РБ Лейпцига»

В главном матче дня в чемпионате Германии «Фрайбург» принимал «РБ Лейпциг». Команды вели очную борьбу за места в Лиге чемпионов. Тем удивительнее, что хозяева смогли дома пробить по воротам лишь раз. Соперник был явно настроен на победу и создал уйму моментов еще до перерыва, Тимо Вернер в выходе один на один пробил в штангу. Тем не менее гол все же был. Ближе к концу игры Кевин Кампль завершил свой прорыв к воротам аккуратным ударом над голкипером - 1:0.

«Быки» вырвались на третье место, у соперника на очко меньше, но он пятый.