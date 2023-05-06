«Фрайбург» провалил матч за третье место против «РБ Лейпцига»

В главном матче дня в чемпионате Германии «Фрайбург» принимал «РБ Лейпциг». Команды вели очную борьбу за места в Лиге чемпионов. Тем удивительнее, что хозяева смогли дома пробить по воротам лишь раз. Соперник был явно настроен на победу и создал уйму моментов еще до перерыва, Тимо Вернер в выходе один на один пробил в штангу. Тем не менее гол все же был. Ближе к концу игры Кевин Кампль завершил свой прорыв к воротам аккуратным ударом над голкипером - 1:0.
«Быки» вырвались на третье место, у соперника на очко меньше, но он пятый.
Протокол игры
|73'Кампль Кевин (0:1)
Флеккен Марк•Кюблер Лукас84' (Шмид Жонатан (84') •Гинтер Маттиас•Гульде Мануэль•Гюнтер Кристиан83' (Петерсен Нильс (83') •Эггештайн Максимилиан83' (Эзеквем Кимберли (83') •Хёфлер Николас•Вайсхаупт Ноа59' (Рохль Мерлин (59') •Грифо Винченцо• 83'Грегорич Михаэль83' (Чон У-Ён II (83') •Хёлер Лукас
Запасные: Сильдиллия Килианн•Кайтель Янник•Уфофф Бенджамин
Бласвих Янис•Симакан Мохамед•Клостерманн Лукас•Орбан Вилли•Хенрихс Бенджамин•Лаймер Конрад 64'90' (Форсберг Эмиль (90') •Айдара Амаду 21'53' (Кампль Кевин (53') •Собослаи Доминик•Ольмо Дани78' (Хальстенберг Марсель (78') •Вернер Тимо78' (Поульсен Юссуф (78') •Нкунку Кристофер 36'90' (Шлагер Ксавер (90')
Запасные: Раум Давид•Андре Силва•Нюланд Эрьян•Диалло Абду
06 мая. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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