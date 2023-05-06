Гладбахская «Боруссия» уверенно одолела «Бохум»

Гладбахская «Боруссия» и «Бохум» порадовали болельщиков событийным футболом с обилием моментов. У хозяев получалось лучше, и один свой шанс они реализовали. На 35-й минуте важный гол забил Йонас Хофманн. В компенсированное время Ларсь Штиндль удвоил перевес, а Реми Бенсебаини направил мяч в перекладину, но и без этого добыта победа (2:0).

«Боруссия» стала 10-й, соперник - предпоследний.