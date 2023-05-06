Гладбахская «Боруссия» уверенно одолела «Бохум»

Гладбахская «Боруссия» и «Бохум» порадовали болельщиков событийным футболом с обилием моментов. У хозяев получалось лучше, и один свой шанс они реализовали. На 35-й минуте важный гол забил Йонас Хофманн. В компенсированное время Ларсь Штиндль удвоил перевес, а Реми Бенсебаини направил мяч в перекладину, но и без этого добыта победа (2:0).
«Боруссия» стала 10-й, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Хофманн Йонас35'
|(2:0) Штиндль Ларс90'
Омлин Йонас•Лайнер Штефан•Фридрих Марвин•Эльведи Нико•Бенсебаини Рами•Вайгль Юлиан•Коне Куадио•Нгуму Натан81' (Штиндль Ларс (81') •Нойхаус Флориан81' (Нец Лука (81') •Хофманн Йонас• 41'Плеа Алассан 57'81' (Вольф Ханнес (81')
Риман Мануэль•Гамбоа Кристиан46' (Янко Саиди (46') •Ордец Иван•Шлоттербек Кевен•Данило Соарес46' (Стафилидис Костас (46') • 85'Лосилья Антони82' (Ганвула Сильвер (82') •Асано Такума•Машович Эрхан70' (Кунде Пьер (70') •Цоллер Симон63' (Фёрстер Филипп (63') •Хофманн Филипп•Антви-Аджей Кристофер
06 мая. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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