«Реал» запланировал переговоры по трансферу топ-игрока

Всё идёт к тому, что полузащитник Джуд Беллингем продолжит карьеру в «Реале». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что мадридский клуб согласовал с 19-летним футболистом условия личного контракта. В то же время Романо отмечает, что переговоры между клубами ещё впереди.

По данным инсайдера, «Реал» запланировал переговоры с «Боруссией» на ближайшие недели. Мадридцы не будут форсировать события, уважая тот факт, что дортмундцы сейчас борются за титул Бундеслиги.

Отмечается, что в трансферную стоимость Беллингема, вероятно, будут заложены бонусные выплаты.