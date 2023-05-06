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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» запланировал переговоры по трансферу топ-игрока

06 Мая 2023 • 17:17 Комментировать

Всё идёт к тому, что полузащитник Джуд Беллингем продолжит карьеру в «Реале». Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо подтверждает информацию о том, что мадридский клуб согласовал с 19-летним футболистом условия личного контракта. В то же время Романо отмечает, что переговоры между клубами ещё впереди.

По данным инсайдера, «Реал» запланировал переговоры с «Боруссией» на ближайшие недели. Мадридцы не будут форсировать события, уважая тот факт, что дортмундцы сейчас борются за титул Бундеслиги.

Отмечается, что в трансферную стоимость Беллингема, вероятно, будут заложены бонусные выплаты.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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