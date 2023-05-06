Тухель попросил «Баварию» подписать звезду «Барселоны»

Ожидается, что в летнее трансферное окно «Бавария» поддержит Томаса Тухеля на трансферном рынке. Немецкий специалист принял команду в конце марта, и теперь он наверняка желает перестроить состав под своё видение.

Как сообщает Fichajes, Тухель попросил руководителей «Баварии» подписать летом вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

Стоит сказать, что Тухель прекрасно знает возможности Дембеле по совместной работе в дортмундской «Боруссии». Ближайшим летом 25-летнего француза можно будет выкупить за 50 миллионов евро.

В 30 матчах сезона 2022/2023 Усман Дембеле забил восемь голов и отдал семь голевых передач.