Мане, которого хотят выгнать из «Баварии», может перейти в испанский суперклуб

Форвард Садио Мане, который близок к уходу из «Баварии» после драки с Лероем Сане, выбрал приоритетное направление продолжения карьеры. Как стало известно журналистам Todofichajes, сенегальский игрок хочет переехать в чемпионат Испании.
Интерес к 31-летнему футболисту проявляют два топ-клуба Ла Лиги. Борьба развернется между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико». Трансферный ценник Мане – 45 миллионов евро.
Нападающий пополнил ряды «Баварии» летом прошлого года. Мюнхенцы купили Садио у «Ливерпуля» за 32 миллиона евро.
В текущем сезоне Бундеслиги Мане провел 22 матча, забил семь голов и сделал четыре ассиста.
Два клуба АПЛ хотят купить Мане
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