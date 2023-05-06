Мане, которого хотят выгнать из «Баварии», может перейти в испанский суперклуб

Форвард Садио Мане, который близок к уходу из «Баварии» после драки с Лероем Сане, выбрал приоритетное направление продолжения карьеры. Как стало известно журналистам Todofichajes, сенегальский игрок хочет переехать в чемпионат Испании.

Интерес к 31-летнему футболисту проявляют два топ-клуба Ла Лиги. Борьба развернется между каталонской «Барселоной» и мадридским «Атлетико». Трансферный ценник Мане – 45 миллионов евро.

Нападающий пополнил ряды «Баварии» летом прошлого года. Мюнхенцы купили Садио у «Ливерпуля» за 32 миллиона евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Мане провел 22 матча, забил семь голов и сделал четыре ассиста.

Два клуба АПЛ хотят купить Мане

«Бавария» приняла решение по будущему Мане