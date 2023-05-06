«Реал» может усилиться защитником из Бундеслиги

Защитник леверкузенского «Байера» Жереми Фримпонг имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Испании, где заинтересованность в его услугах проявляет мадридский «Реал».

Согласно информации журналистов портала Goal.com, «королевский» клуб сделает предложение по 22-летнему нидерландскому латералю грядущим летом. Стоимость потенциальной сделки оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем розыгрыше немецкой Бундеслиги Фримпонг провел 31 матч, забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач. В его пассиве четыре желтые карточки.

Контракт игрока с «Байером» рассчитан до лета 2026 года.