Дэвис признан лучшим футболистом КОНКАКАФ

Защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис признан игроком года по версии КОНКАКАФ. Стоит отметить, что это вторая подобная награда для 22-летнего футболиста подряд. Ранее подобное удавалось только вратарю сборной Коста-Рики Кейлору Навасу.

Напомним, что Дэвис вместе со своей национальной команды принял участие в чемпионате мира – 2022. Сборная Канады вылетела на групповой стадии мундиаля.

В нынешнем сезоне фланговый защитник принял участие в 38 поединках за мюнхенский гранд. Альфонсо отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами.