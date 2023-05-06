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Дэвис признан лучшим футболистом КОНКАКАФ

06 Мая 2023 • 05:59 Комментировать

Защитник сборной Канады и мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис признан игроком года по версии КОНКАКАФ. Стоит отметить, что это вторая подобная награда для 22-летнего футболиста подряд. Ранее подобное удавалось только вратарю сборной Коста-Рики Кейлору Навасу.

Напомним, что Дэвис вместе со своей национальной команды принял участие в чемпионате мира – 2022. Сборная Канады вылетела на групповой стадии мундиаля.

В нынешнем сезоне фланговый защитник принял участие в 38 поединках за мюнхенский гранд. Альфонсо отметился тремя забитыми мячами и семью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Альфонсо Дэвис
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