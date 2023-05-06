Будущее Деста в «Унионе» зависит от квалификации в Лигу чемпионов

Мы уже сообщали о том, что американский защитник Сержиньо Дест собрался в немецкий чемпионат, его услугами заинтересовался дерзкий «Унион», который в этом году какое-то время даже лидировал в чемпионате, но и сейчас сражается за место в Лиге чемпионов.

Именно от этого и зависит будущее Деста - если клубу удастся по итогам сезона квалифицироваться в самый престижный турнир футбольной Европы, то, как уточняет El Mundo Deportivo, «Унион» обязательно арендует его у «Барселоны».

Заканчивающийся сезон «Унион», напомним, провел в итальянском «Милане», но не сумел там убедить.