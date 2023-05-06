В Бундеслиге забили самый поздний гол за всю историю наблюдений

Тридцать первый тур немецкого чемпионата начался с гостевой победы «Шальке» над «Майнцем». Победный гол команда из Гельзенкирхена забила глубоко в добавленное арбитром время - на 101-й минуте и 13-й секунде, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Как оказалось, гол Мариуса Бюльтера стал самым поздним за все время сбора подобных статистических данных в Бундеслиге - то есть с сезона 2004/2005.

В следующем туре «Шальке» поджидает статусный соперник - мюнхенская «Бавария». Матч между ними состоится тринадцатого мая. «Майнц» в этот же день сыграет с франкфуртским «Айнтрахтом».