«Шальке» ушёл из зоны вылета, забив «Майнцу» в компенсированное время

В 31-м туре чемпионата Германии «Шальке» гостил у середняков из «Майнца». «Королевско-синие» отчаянно бьются за выживание и сегодня были в разы острее соперника. Вот только на голы представителя зоны вылета «Майнц» вскоре отвечал своими результативными атаками. При пяти компенсированных минутах гости на восьмой добавленной минуте заработали пенальти, и Мариус Бюльтер забил крайне важный гол - 3:2.

«Майнц» остается восьмым, а соперник благодаря заслуженной победе взлетел из зоны вылета на 14-е место.