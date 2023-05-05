«Шальке» ушёл из зоны вылета, забив «Майнцу» в компенсированное время

В 31-м туре чемпионата Германии «Шальке» гостил у середняков из «Майнца». «Королевско-синие» отчаянно бьются за выживание и сегодня были в разы острее соперника. Вот только на голы представителя зоны вылета «Майнц» вскоре отвечал своими результативными атаками. При пяти компенсированных минутах гости на восьмой добавленной минуте заработали пенальти, и Мариус Бюльтер забил крайне важный гол - 3:2.
«Майнц» остается восьмым, а соперник благодаря заслуженной победе взлетел из зоны вылета на 14-е место.
Протокол игры
|26'Бюльтер Мариус (0:1)
|(1:1) Баррейро Леандро53'
|60'Краусс Том (1:2)
|(2:2) Аарон Мартин70'
|90'Бюльтер Мариус (2:3)
Центнер Робин•Ханше-Ольсен Андреас•Бель Штефан•Фернандес Эдимилсон86' (Каси Антони (86') • 90'Да Коста Данни46' (Вайпер Нельсон (46') •Аарон Мартин•Баррейро Леандро•Кор Доминик• 90'Чхэ-Сон Ли II65' (Ингвартсен Маркус (65') •Онисиво Карим90' (Бюргзорг Делано (90') •Ажорк Людовик 40'65' (Баркок Аймен (65')
Запасные: Лайч Максим•Хак Александер•Дамен Финн•Мустафа Сулиман
Шволов Александер•Бруннер Седрик79' (Уронен Йере (79') •Ван дер Берг Сепп•Каминьски Марцин•Матричани Хеннинг•Крал Алекс•Краусс Том88' (Латца Данни (88') •Караман Кенан74' (Полтер Себастьян (74') •Саласар Родриго78' (Скарке Тим (78') •Бюльтер Мариус•Теродде Симон74' (Дрекслер Доминик (74')
Запасные: Ёсида Мая•Оуведжан Томас•Лангер Михаэль•Фрай Микаэль
05 мая. Стадион "МЕВА Арена".
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