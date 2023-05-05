Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Шальке» ушёл из зоны вылета, забив «Майнцу» в компенсированное время

05 Мая 2023 • 23:34 Комментировать
Майнц
2:3
Шальке 04
окончен

В 31-м туре чемпионата Германии «Шальке» гостил у середняков из «Майнца». «Королевско-синие» отчаянно бьются за выживание и сегодня были в разы острее соперника. Вот только на голы представителя зоны вылета «Майнц» вскоре отвечал своими результативными атаками. При пяти компенсированных минутах гости на восьмой добавленной минуте заработали пенальти, и Мариус Бюльтер забил крайне важный гол - 3:2.

«Майнц» остается восьмым, а соперник благодаря заслуженной победе взлетел из зоны вылета на 14-е место.

Протокол игры  
Майнц2:3Шальке 04
  26'Бюльтер Мариус (0:1)
(1:1) Баррейро Леандро53'  
  60'Краусс Том (1:2)
(2:2) Аарон Мартин70'  
  90'Бюльтер Мариус (2:3)
Центнер РобинХанше-Ольсен АндреасБель ШтефанФернандес Эдимилсон 86' (Каси Антони ( 86'  90') Да Коста Данни 46' (Вайпер Нельсон ( 46') Аарон МартинБаррейро ЛеандроКор Доминик  90'Чхэ-Сон Ли II 65' (Ингвартсен Маркус ( 65') Онисиво Карим 90' (Бюргзорг Делано ( 90') Ажорк Людовик  40' 65' (Баркок Аймен ( 65')
Запасные: Лайч МаксимХак АлександерДамен ФиннМустафа Сулиман
Шволов АлександерБруннер Седрик 79' (Уронен Йере ( 79') Ван дер Берг СеппКаминьски МарцинМатричани ХеннингКрал АлексКраусс Том 88' (Латца Данни ( 88') Караман Кенан 74' (Полтер Себастьян ( 74') Саласар Родриго 78' (Скарке Тим ( 78') Бюльтер МариусТеродде Симон 74' (Дрекслер Доминик ( 74')
Запасные: Ёсида МаяОуведжан ТомасЛангер МихаэльФрай Микаэль
05 мая. Стадион "МЕВА Арена".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Майнц Шальке 04
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Майнц Майнц
Шальке 04 Шальке 04
2
3
1.74 4.00 4.70
Видео
Окончен
Байер Л Байер Л
Кёльн Кёльн
1
2
3.35 3.00 2.35
Видео
06.05.23 в 16:30
Байер Л Байер Л
Кёльн Кёльн
Видео
06.05.23 в 16:30
Хоффенхайм Хоффенхайм
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
2.55 3.60 2.70
Видео
06.05.23 в 16:30
Герта Герта
Штутгарт Штутгарт
2.48 3.55 2.80
Видео
06.05.23 в 16:30
Боруссия Д Боруссия Д
Вольфсбург Вольфсбург
Видео
06.05.23 в 16:30
Майнц Майнц
Шальке 04 Шальке 04
Видео
06.05.23 в 16:30
Аугсбург Аугсбург
Унион Берлин Унион Берлин
3.35 3.60 2.14
Видео
06.05.23 в 16:30
Фрайбург Фрайбург
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
2.75 3.60 2.55
Видео
06.05.23 в 16:30
Боруссия М Боруссия М
Бохум Бохум
1.84 3.90 4.20
Видео
06.05.23 в 19:30
Вердер Вердер
Бавария Бавария
5.80 5.00 1.49
Видео
Все матчи
Новости
05 Мая
23:34 · Германия. Бундеслига
«Шальке» ушёл из зоны вылета, забив «Майнцу» в компенсированное время
23:34 · Германия. Бундеслига
«Байер» проиграл впервые с середины февраля
23:28 · Германия. Бундеслига
«Байер» уступил в матче с «Кёльном»
23:04 · Германия. Бундеслига
Фанаты «Байера» закидали футбольное поле теннисными мячами
19:09 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» готова предложить 20 млн евро за 18-летнего испанца слухи
17:00 · Германия. Бундеслига
Вайгль перешёл в мёнхенгладбахскую «Боруссию» на постоянной основе официально
14:30 · Германия. Бундеслига
«Бавария» продолжает активно следить за Вирцем
14:00 · Германия. Бундеслига
«Реал» заинтересован в Мусса Диаби, но потенциальный трансфер зависит от продаж
13:47 · Германия. Бундеслига
Отступные Беллингема в контракте с «Реалом» составят миллиард евро
12:38 · Германия. Бундеслига
«Барселона» хочет подписать Ольмо в 2024 году на правах свободного агента
12:21 · Германия. Бундеслига
Маттеус предложил форварда «Баварии»
11:47 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» положил глаз на двух игроков «РБ Лейпцига»
11:09 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Беллингем отказал «Манчестер Сити» 4
11:04 · Англия. Премьер-лига
Беллингема привлекал «Ливерпуль», но английский клуб не хотел платить 120 миллионов евро
10:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» ведёт продвинутые переговоры по трансферу Фримпонга
Все новости
Рекомендуем