«Байер» проиграл впервые с середины февраля

Леверкузенский «Байер» сегодня неожиданно уступил середняку Бундеслиги «Кёльну» - 1:2. Удивительно, но это поражение стало первым для «фармацевтов» с 19 февраля – в тот день подопечные Хаби Алонсо проиграли «Майнцу» в рамках чемпионата Германии - 1:2.

С тех пор этот немецкий клуб превратился в грозную силу и не знал поражений вплоть до сегодняшней встречи с «козлами».

Всего за этот период у команды из Леверкузена набралось 10 побед и четыре ничейных результата. Клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице Бундеслиги, а в Лиге Европы дошёл до полуфинала, где встретится в двухматчевом противостоянии с «Ромой» Жозе Моуриньо.

«Байер» уступил в матче с «Кёльном»