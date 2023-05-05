«Байер» уступил в матче с «Кёльном»

В чемпионате Германии стартовал 31-й тур. «Байер», прекрасно играющий во второй части сезона, неожиданно дома оступился в споре с «Кёльном». Гости повели после подачи углового и выигранной воздушной дуэли Дейви Зельке. Амин Адли отыграл перевес противника, завершив точным ударом контратаку. Точку же еще в первом тайме поставил Зельке, замкнувший прострел с правого фланга.

«Байер» может потерять свое шестое место по итогам тура, соперник стал 10-м.