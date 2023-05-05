«Байер» уступил в матче с «Кёльном»

В чемпионате Германии стартовал 31-й тур. «Байер», прекрасно играющий во второй части сезона, неожиданно дома оступился в споре с «Кёльном». Гости повели после подачи углового и выигранной воздушной дуэли Дейви Зельке. Амин Адли отыграл перевес противника, завершив точным ударом контратаку. Точку же еще в первом тайме поставил Зельке, замкнувший прострел с правого фланга.
«Байер» может потерять свое шестое место по итогам тура, соперник стал 10-м.
Протокол игры
|14'Зельке Дейви (0:1)
|(1:1) Адли Амин28'
|36'Зельке Дейви (1:2)
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан81' (Азмун Сердар (81') •Инкапье Пьеро•Фримпонг Жереми•Андрих Роберт•Амири Надим58' (Гложек Адам (58') •Баккер Митчел58' (Паласиос Эсекиэль (58') •Диаби Мусса•Адли Амин 81'90' (Беллараби Карим (90') •Вирц Флориан
Швебе Марвин•Шмиц Бенно• 83'Хюберс Тимо•Шабо Юлиан• 81'Хектор Йонас•Схири Эльес•Любичич Деян85' (Адамян Саркис (85') •Тилманн Ян 45'65' (Шиндлер Кингсли (65') •Кайнц Флориан65' (Олесен Матиас (65') • 69'Майна Линтон 81'85' (Гусенбашич Денис (85') •Зельке Дейви 71'72' (Тиггес Штеффен (72')
05 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).
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