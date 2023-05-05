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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» уступил в матче с «Кёльном»

05 Мая 2023 • 23:28 Комментировать
Байер Л
1:2
Кёльн
окончен

В чемпионате Германии стартовал 31-й тур. «Байер», прекрасно играющий во второй части сезона, неожиданно дома оступился в споре с «Кёльном». Гости повели после подачи углового и выигранной воздушной дуэли Дейви Зельке. Амин Адли отыграл перевес противника, завершив точным ударом контратаку. Точку же еще в первом тайме поставил Зельке, замкнувший прострел с правого фланга.

«Байер» может потерять свое шестое место по итогам тура, соперник стал 10-м.

Протокол игры  
Байер Л1:2Кёльн
  14'Зельке Дейви (0:1)
(1:1) Адли Амин28'  
  36'Зельке Дейви (1:2)
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа Джонатан 81' (Азмун Сердар ( 81') Инкапье ПьероФримпонг ЖеремиАндрих РобертАмири Надим 58' (Гложек Адам ( 58') Баккер Митчел 58' (Паласиос Эсекиэль ( 58') Диаби МуссаАдли Амин  81' 90' (Беллараби Карим ( 90') Вирц Флориан
Запасные: Фосу-Менса ТимотиПенц ПатрикДемирбай КеремСинкгравен ДэйлиКоссуну Одилон
Швебе МарвинШмиц Бенно  83'Хюберс ТимоШабо Юлиан  81'Хектор ЙонасСхири ЭльесЛюбичич Деян 85' (Адамян Саркис ( 85') Тилманн Ян  45' 65' (Шиндлер Кингсли ( 65') Кайнц Флориан 65' (Олесен Матиас ( 65'  69') Майна Линтон  81' 85' (Гусенбашич Денис ( 85') Зельке Дейви  71' 72' (Тиггес Штеффен ( 72')
Запасные: Килиан ЛукаЛимниос ДимитрисХорн ТимоПедерсен Кристиан
05 мая. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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